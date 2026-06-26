26 İyun 2026
AZ

Mert Müldür: “Hansı millinin dünya çempionluğunu qazanacağı məni maraqlandırmır” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 11:34
106
Mert Müldür: “Hansı millinin dünya çempionluğunu qazanacağı məni maraqlandırmır” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

“Son oyunda qələbə qazansaq da, məyusuq”.

Bu sözləri Türkiyə-ABŞ matçından sonra İdman.Biz-in DÇ-2026-ya ezam edilmiş əməkdaşına açıqlamasında Türkiyə futbol millisinin müdafiəçisi Mert Müldür deyib.

Gənc müdafiəçi “DÇ-2026-da kimi favorit görürsünüz?” sualına isə belə cavab verib:

“Doğrusunu desəm, hansı millinin dünya çempionluğunu qazanacağı məni maraqlandırmır”.

Futbolçu əlavə edib ki, Türkiyə millsinin heyəti gənc olduğundan bu dünya çempionatı onların hər biri üçün yaxşı təcrübə oldu.

“Qarşıdakı turnirlərdə daha yaxşı Türkiyə millisi görəcəyik”.

@idman.biz Mert Müldür: Türkiyə yığması bu Dünya Çempionatından hansı ən böyük dərsi çıxardı? #futbol⚽️ #worldcup2026 ♬ оригинальный звук - Idman və Biz

Qeyd edək ki, Türkiyə millisi DÇ-2026-da D qrupunun üçüncu turunda ABŞ üzərində 3:2 hesablı qələbəyə seviniblər. Lakin Türkiyə millisi ilk iki görüşdə məğlub olduğu üçün qrupu sonuncu pillədə başa vurub və mundialla vidalaşıb.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-da həlledici gün: Fransa, İspaniya və Belçika meydana çıxır
12:29
DÇ-2026

DÇ-2026-da həlledici gün: Fransa, İspaniya və Belçika meydana çıxır

Bu gün qrup mərhələsində altı oyun keçiriləcək, bir neçə komandanın pley-off taleyi müəyyənləşəcək
Kris Breydi: “Finala qədər irəliləmək və çempion olmaq istəyirik” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
12:17
DÇ-2026

Kris Breydi: “Finala qədər irəliləmək və çempion olmaq istəyirik” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

ABŞ-li qolkiper Türkiyənin növbəti mərhələyə çıxa bilməməsini də şərh edib
Montella ABŞ üzərində qələbəni şərh edib
11:49
DÇ-2026

Montella ABŞ üzərində qələbəni şərh edib

Türkiyə millisinin baş məşqçisi futbolçularının xarakter göstərdiyini bildirib
İnfantinonun mundialda görüntüsü hamını çaşdırdı - FOTO
11:29
DÇ-2026

İnfantinonun mundialda görüntüsü hamını çaşdırdı - FOTO

Eyni anda iki stadionda göründü

Orkun Kökçü: "Xalqımızı məyus etməyə haqqımız yox idi" - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
10:59
DÇ-2026

Orkun Kökçü: "Xalqımızı məyus etməyə haqqımız yox idi" - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Türkiyə millisinin aparıcı futbolçusu azarkeş amilinə toxunub
Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
10:20
DÇ-2026

Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Türkiyə millisi ilk iki görüşdə məğlub olduğu üçün mundialla vidalaşıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq