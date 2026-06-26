26 İyun 2026
AZ

Montella ABŞ üzərində qələbəni şərh edib

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 11:49
97
Montella ABŞ üzərində qələbəni şərh edib

Türkiyə futbol millisinin baş məşqçisi Vinçentso Montella 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində ABŞ üzərində qazanılan qələbədən sonra açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis 3:2 hesablı qələbəni komandasının xarakteri ilə əlaqələndirib.

Montella bildirib ki, Türkiyə millisi nə etdiyini bilən komanda olmasaydı, oyunun axarını dəyişə bilməzdi. O, futbolçularının kəskin tənqidlərə layiq olmadığını deyib və məhz bu səbəbdən onların qələbə qazanmasına sevindiyini vurğulayıb.

Baş məşqçi əlavə edib ki, Türkiyə millisinin yenidən dünya çempionatına vəsiqə qazanması üçün 24 il gözləməsinə ehtiyac olmayacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ üzərində qələbəyə baxmayaraq, Türkiyə millisi D qrupunu üç xalla sonuncu pillədə başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-da həlledici gün: Fransa, İspaniya və Belçika meydana çıxır
12:29
DÇ-2026

DÇ-2026-da həlledici gün: Fransa, İspaniya və Belçika meydana çıxır

Bu gün qrup mərhələsində altı oyun keçiriləcək, bir neçə komandanın pley-off taleyi müəyyənləşəcək
Kris Breydi: “Finala qədər irəliləmək və çempion olmaq istəyirik” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
12:17
DÇ-2026

Kris Breydi: “Finala qədər irəliləmək və çempion olmaq istəyirik” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

ABŞ-li qolkiper Türkiyənin növbəti mərhələyə çıxa bilməməsini də şərh edib
Mert Müldür: “Hansı millinin dünya çempionluğunu qazanacağı məni maraqlandırmır” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
11:34
DÇ-2026

Mert Müldür: “Hansı millinin dünya çempionluğunu qazanacağı məni maraqlandırmır” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Müdafiəçi qarşıdakı turnirlərdə daha güclü Türkiyənin olacağını bildirib
İnfantinonun mundialda görüntüsü hamını çaşdırdı - FOTO
11:29
DÇ-2026

İnfantinonun mundialda görüntüsü hamını çaşdırdı - FOTO

Eyni anda iki stadionda göründü

Orkun Kökçü: "Xalqımızı məyus etməyə haqqımız yox idi" - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
10:59
DÇ-2026

Orkun Kökçü: "Xalqımızı məyus etməyə haqqımız yox idi" - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Türkiyə millisinin aparıcı futbolçusu azarkeş amilinə toxunub
Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
10:20
DÇ-2026

Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Türkiyə millisi ilk iki görüşdə məğlub olduğu üçün mundialla vidalaşıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq