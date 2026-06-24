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DÇ-2026-da son turun həyəcanı: Bu gün altı oyun keçiriləcək

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 09:22
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DÇ-2026-da son turun həyəcanı: Bu gün altı oyun keçiriləcək

Futbol üzrə DÇ-2026-da qrup mərhələsinin üçüncü turuna start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün və sabaha keçən gecə A, B və C qruplarında altı qarşılaşma keçiriləcək.

B qrupunda İsveçrə Kanada ilə, Bosniya və Herseqovina isə Qətərlə üz-üzə gələcək. C qrupunda Braziliya Şotlandiya ilə, Mərakeş Haiti ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

A qrupunda isə Meksika Çexiya ilə qarşılaşacaq. Qrupun digər görüşündə CAR və Cənubi Koreya yığmaları meydana çıxacaq.

24 iyun
B qrupu

23:00 İsveçrə - Kanada
23:00 Bosniya və Herseqovina - Qətər

25 iyun
C qrupu
02:00 Şotlandiya - Braziliya
02:00 Mərakeş - Haiti

A qrupu
05:00 Çexiya - Meksika
05:00 CAR - Cənubi Koreya

İdman.Biz
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