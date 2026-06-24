DÇ-2026-da son turun həyəcanı: Bu gün altı oyun keçiriləcək

Futbol üzrə DÇ-2026-da qrup mərhələsinin üçüncü turuna start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün və sabaha keçən gecə A, B və C qruplarında altı qarşılaşma keçiriləcək.
B qrupunda İsveçrə Kanada ilə, Bosniya və Herseqovina isə Qətərlə üz-üzə gələcək. C qrupunda Braziliya Şotlandiya ilə, Mərakeş Haiti ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
A qrupunda isə Meksika Çexiya ilə qarşılaşacaq. Qrupun digər görüşündə CAR və Cənubi Koreya yığmaları meydana çıxacaq.
24 iyun
B qrupu
23:00 İsveçrə - Kanada
23:00 Bosniya və Herseqovina - Qətər
25 iyun
C qrupu
02:00 Şotlandiya - Braziliya
02:00 Mərakeş - Haiti
A qrupu
05:00 Çexiya - Meksika
05:00 CAR - Cənubi Koreya