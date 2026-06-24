Ronaldunun nişanlısı Portuqaliya – Özbəkistan matçını diqqətçəkən geyimdə izləyib - FOTO

Futbol üzrə Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldunun nişanlısı Corcinya Rodriqes DÇ-2026-nın qrup mərhələsində keçirilən Portuqaliya – Özbəkistan (5:0) matçını hansı görnüşdə izlədiyini nümayiş etdirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Corcinya oyunu televiziya vasitəsilə izləyib və emosiyalarını sosial şəbəkələrdə milyonlarla izləyicisi ilə bölüşüb.
O, Ronaldunun matçdakı ilk qolunu qeyd etdiyi anda foto çəkdirərək paylaşım edib. Şəkildə Corcinya televizorun qarşısında köynək və kepka ilə poza verir. Köynək onun budlarını örtdüyündən fotoda şalvar və ya ətək geyinmədiyi görünür. Bu seçimlə o, ayaqlarını nümayiş etdirib.
Corcinya və Kriştianu 2016-cı ildən birlikdədirlər və idman dünyasının ən məşhur cütlüklərindən biri hesab olunurlar.