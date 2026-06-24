“Atletiko Madrid” rəsmi olaraq “Barselona”dan FİFA şikayət edir

“Atletiko Madrid” rəsmi olaraq “Barselona”ya qarşı məhkəmə prosesi başladır. FİFA-ya edilən müraciət klub rəhbərliyinin Kataloniya klubu ilə hücumçu Xulian Alvares arasında aparılan danışıqların düzgün aparılmaması ilə bağlıdır.
İdman.Biz bildirir ki, “Atletiko Madrid”in baş direktoru Migel Anxel Xil Marin Madrid klubunun mövqeyini açıqlayaraq "Blaugrana"nı transfer qaydalarını pozmaqda günahlandırıb.
“Barselona”nın müqavilə müddəti ərzində müqaviləsi olan oyunçu ilə danışıqlar apardığına görə FİFA-ya şikayət etmək niyyətindəyik”, Marin deyib.
FİFA qaydalarına görə, klublar, oyunçunun müqaviləsinin altı aydan çox müddəti qaldığı təqdirdə, hazırkı işəgötürəninin rəsmi bildirişi və icazəsi olmadan digər komandaların oyunçuları ilə birbaşa danışıqlara girə bilməzlər. “Atletiko” argentinalı hücumçunu cəlb etməyə çalışarkən katalonların qaydaların bu bəndini pozduğunu sübut etmək niyyətindədir.