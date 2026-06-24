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Ronaldinyo C Seriyası klubu ilə müqavilə imzalayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyun 2026 03:06
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Ronaldinyo C Seriyası klubu ilə müqavilə imzalayıb

İtaliya C Seriyasının “Ravenna” futbol klubu rəsmi saytında Braziliya millisinin keçmiş oyunçusu Ronaldinyonun transferini elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, komandanın yeni oyunçusu Mayamidə təqdim edilib. Daha əvvəl Ronaldinyonun klubun yoldaşlıq oyununda iştirak edəcəyi və brendə reklam və xeyriyyə kampaniyalarında kömək edəcəyi bildirilmişdi.

Oyunçu karyerası ərzində Ronaldinyonun “Qremio”, “Pari Sen-Jermen”, “Barselona”, “Milan”, “Flamenqo”, “Atletiko Mineyro”, “Keretaro” və “Fluminense” klublarında oynadığı bildirilir. Daha sonra Hindistan komandalarında futzal oynayıb. O, həmçinin 1999-cu ildən 2013-cü ilə qədər Braziliya millisində də oynayıb. O, “Qızıl top” da daxil olmaqla bir çox mükafat qazanıb.

İdman.Biz
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