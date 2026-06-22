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Donis İspaniya fiaskosunun səbəbini açıqlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 02:27
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Donis İspaniya fiaskosunun səbəbini açıqlayıb

Səudiyyə Ərəbistanı yığmasının baş məşqçisi Georgios Donis DÇ-2026-nın qrup mərhələsində İspaniyaya 0:4 hesablı məğlubiyyəti şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yunanıstanlı mütəxəssis komandasının rəqibi cərimə meydançası ətrafında dayandıra bilmədiyini və çoxlu səhvlərə yol verdiyini bildirib.

“İspaniyanı cərimə meydançamızın yaxınlığında saxlaya bilmədik və həddindən artıq çox səhv etdik. Oyun alınmayanda və qısa müddətdə üç qol buraxanda komandada özünəinam azalır. Futbolçuları sakitləşdirməyə çalışdıq, amma bu, onlara təsir etdi. Böyük turnirlərdə belə hallar tez-tez baş verir. Burada qorxudan söhbət getmir, sadəcə uğursuz ssenaridə qeyri-müəyyənlik yaranır”, - deyə Donis bildirib.

Baş məşqçi İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamalın fərdi keyfiyyətlərini də xüsusi qeyd edib. Onun sözlərinə görə, təkbətək epizodlarda üstünlük yarada bilən futbolçular belə matçlarda fərqi müəyyənləşdirirlər.

Donis əlavə edib ki, Yamal İspaniyada bunu mütəmadi sübut edir və optimal fiziki formaya çatdıqdan sonra daha da təhlükəli olacaq.

Səudiyyə Ərəbistanı yığması qrup mərhələsinin son turunda 27 iyunda Kabo-Verde ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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