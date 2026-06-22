22 İyun 2026
AZ

Yamal Pelenin uğurunu təkrarladı

DÇ-2026
Xəbərlər
22 İyun 2026 01:14
69
Yamal Pelenin uğurunu təkrarladı

İspaniya millisinin futbolçusu Lamin Yamal DÇ-2026-nın H qrupunun ikinci turunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyunda hesabı açaraq tarixi göstəricini təkrarlayıb.

İdman.Biz “Opta Sports”a istinadən xəbər verir ki, Yamal dünya çempionatları tarixində 68 ildən sonra 19 yaşa çatmamış matçda hesabı açan ikinci futbolçu olub.

Buna qədər eyni göstəriciyə yalnız Braziliya millisinin əfsanəsi Pele imza atıb. O, 1958-ci il dünya çempionatında bunu 17 yaşında bacarıb. Lamin Yamal isə Səudiyyə Ərəbistanına qarşı oyunda 18 yaşında fərqlənərək Pelenin uğurunu təkrarlayıb.

Qeyd edək ki, İspaniya həmin görüşdə Səudiyyə Ərəbistanına 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Traktor”un qapıçısı İran - Belçika matçının ən yaxşısı seçildi
01:43
DÇ-2026

“Traktor”un qapıçısı İran - Belçika matçının ən yaxşısı seçildi

Əlirza Beyranvənd komandasını məğlubiyyətdən xilas edən seyvərlə diqqət çəkib
DÇ-2026: Uruqvay - Kabo-Verde matçının heyətləri açıqlanıb
01:22
DÇ-2026

DÇ-2026: Uruqvay - Kabo-Verde matçının heyətləri açıqlanıb

H qrupunun vacib oyununda hər iki komanda ilk qələbəsi üçün meydana çıxacaq
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb
De la Fuente Yamaldan danışdı: “İdeal formasına qayıdıb”
21 İyun 23:46
DÇ-2026

De la Fuente Yamaldan danışdı: “İdeal formasına qayıdıb”

İspaniya millisinin baş məşqçisi Səudiyyə Ərəbistanı üzərində qələbədən sonra Yamal və Oyarzabalı qiymətləndirib
Oyarzabal Səudiyyə Ərəbistanı ilə matçın ən yaxşısı seçildi
21 İyun 23:10
DÇ-2026

Oyarzabal Səudiyyə Ərəbistanı ilə matçın ən yaxşısı seçildi

İspaniya millisinin hücumçusu DÇ-2026-da dubl və məhsuldar ötürmə ilə qələbənin əsas qəhrəmanı olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub