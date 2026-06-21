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De la Fuente Yamaldan danışdı: “İdeal formasına qayıdıb”

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 23:46
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De la Fuente Yamaldan danışdı: “İdeal formasına qayıdıb”

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente DÇ-2026-nın H qrupunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə oyundan sonra Lamin Yamal və Mikel Oyarzabalın çıxışına münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis 4:0 hesablı qələbədən sonra futbolçularının performansından razı qaldığını deyib. Onun sözlərini FIFA-nın rəsmi saytı yayıb.

“Lamin nəhayət yenidən ideal formasına qayıdıb və bütün matçı oynamağa qadirdir. Mikelə gəlincə, onun kiçik çətinlikləri var idi, təfərrüata varmaq istəmirəm, amma o, həmişə ən yüksək səviyyədə çıxış edir. Bu gün məqsədimizə gedən yolda vacib addım atdıq. Lamin ideal formasını bərpa edib. Onu oyun zamanı əvəzləmək də yaxşıdır, çünki bu, onda daha çox oynamaq istəyi saxlayır”, - deyə de la Fuente bildirib.

Qeyd edək ki, Atlantada keçirilən qarşılaşmada Lamin Yamal hesabı açıb. Mikel Oyarzabal isə dubl edib və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Bu qələbədən sonra İspaniya millisi dörd xalla H qrupunda liderliyə yüksəlib.

İdman.Biz
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