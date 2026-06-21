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Kral ailəsi Kürasao millisinin sevincinə qoşuldu - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 11:29
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Kral ailəsi Kürasao millisinin sevincinə qoşuldu - VİDEO

DÇ-2026-da Kürasao millisinin tarixi nəticəsindən sonra qeyri-adi bayram yaşanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Niderland kralı Villem-Aleksandr və kraliça Maksima Ekvadorla oyundan sonra Kürasao futbolçuları ilə birlikdə rəqs ediblər. Görüntülər Kürasao millisinin mətbuat xidməti tərəfindən yayımlanıb.

Qrup mərhələsinin ikinci turunda keçirilən Kürasao - Ekvador matçı 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Bu nəticə Kürasao yığması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyıb. Komanda mundiallar tarixində ilk xalını qazanıb.

Kral ailəsinin komandanın sevincinə qoşulması təsadüfi deyil. Karib dənizində yerləşən Kürasao Niderland Krallığının tərkibinə daxil olan özünüidarə edən ölkədir. Buna görə də Villem-Aleksandr və Maksima matçdan sonra futbolçuları tarixi nəticə münasibətilə təbrik ediblər.

Qeyd edək ki, Kürasao millisini tanınmış niderlandlı mütəxəssis Dik Advokat çalışdırır. Bu dünya çempionatı ada ölkəsinin tarixində ilk mundialdır.

İdman.Biz
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