DÇ-2026-da bombardir yarışı: Üç futbolçu zirvədə

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında bombardir yarışı davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, 21 iyun tarixinə ən sərrast futbolçular siyahısında üç oyunçu liderdir. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi, Kanada yığmasının forvardı Conatan Devid və Almaniya millisinin hücumçusu Deniz Undav hərəyə üç qol vurublar.
Növbəti oyun günündə mundialda dörd qarşılaşma keçirilib. Niderland İsveçi 5:1 hesabı ilə darmadağın edib, Almaniya Kot-d'İvuarı 2:1 məğlub edib, Ekvador Kürasao ilə qolsuz heç-heçə edib, Yaponiya isə Tunisi 4:0 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, pley-offa hər qrupdan ilk iki yeri tutan komandalar, həmçinin üçüncü yerdə qərarlaşan ən yaxşı səkkiz yığma çıxacaq.