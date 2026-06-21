Kürasao üçün tarixi axşam: Dünya çempionatlarında ilk xal

Ekvador və Kürasao yığmaları futbol üzrə Dünya Çempionatı-2026-nın E qrupunda ikinci turun oyununda qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər. Kanzas-Sitidə keçirilən qarşılaşma qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb – 0:0.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüşün aşkar favoriti ilk turda Kot-d'İvuara 0:1 hesabı ilə uduzan və qələbəyə ciddi ehtiyac duyan Ekvador hesab olunurdu. Cənubi amerikalılar ilk dəqiqələrdən təşəbbüsü ələ keçirərək demək olar ki, bütün oyunu rəqibin meydanında keçiriblər. Onlar qapıya 28 zərbə endiriblər, bunların 15-i çərçivəyə düşüb. Lakin Ekvador futbolçuları Kürasaonun qapısını heç cür aça bilməyiblər.
Görüşün əsas qəhrəmanı Karib hövzəsi təmsilçisinin 37 yaşlı qapıçısı Eloy Rom olub. Təcrübəli qolkiper dəfələrlə komandasını xilas edib, 15 seyv etməklə dünya çempionatlarının bir oyununda ən çox qurtarış rekordu ilə nəticəni təkrarlayıb.
Bu nəticə sayəsində Kürasao dünya çempionatları tarixində ilk xalını qazanıb. Mundialın debütantları pley-offa çıxmaq şanslarını qoruyub saxlayaraq öz futbol tarixlərini yazmağa davam edirlər.
İki turdan sonra E qrupunda vəziyyət belədir: Almaniya 6 xalla liderdir və artıq pley-offa vəsiqəni təmin edib. İkinci pillədə 3 xalla Kot-d'İvuar qərarlaşıb. Ekvador və Kürasaonun aktivində isə bir xaldan var. Lakin topların daha yaxşı fərqinə görə Cənubi Amerika təmsilçisi rəqibini qabaqlayır.
Qrup mərhələsinin son turunda Ekvador Almaniya ilə, Kürasao isə Kot-d'İvuarla qarşılaşacaq. Hər iki görüş E qrupundan 1/16 finala yüksələcək ikinci komandanın taleyini həll edəcək.