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Noyer dünya çempionatlarında ən çox oyun keçirən qapıçıdır

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 04:12
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Noyer dünya çempionatlarında ən çox oyun keçirən qapıçıdır

Almaniya millisinin qapıçısı Manuel Noyer DÇ-2026-nın E qrupunun 2-ci turunda Kot-d'İvuarla oyununda dünya çempionatında qapıçı kimi ən çox oyun keçirən futbolçu rekordunu qırıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Kanadanın Toronto şəhərindəki “BMO Field” stadionunda keçirilib.

Qapıçı dünya çempionatlarında 21-ci matçını keçirib və Fransa millisinin keçmiş qapıçısı Uqo Lyorisi (20 oyun) geridə qoyub.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.

İdman.Biz
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Qarşılaşma 5:1 hesabı ilə bitib

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