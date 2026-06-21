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Rafinya DÇ-2026-da Şotlandiya ilə oyunu buraxacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 01:09
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Rafinya DÇ-2026-da Şotlandiya ilə oyunu buraxacaq

Braziliya millisinin hücumçusu Rafinya DÇ-2026-nın C qrupunun üçüncü turunda iyunun 25-də Şotlandiya ilə oyunu buraxacaq.

İdman.Biz bu barədə insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Braziliya milli komandasının müayinə nəticələri ilə təsdiqlənən Rafinyaya sağ budunda əzələ zədəsi diaqnozu qoyulub. Rafinya intensiv müalicə alacaq və turnirin növbəti mərhələlərinə hazırlaşmaq üçün Braziliya millisinin heyətində qalacaq.

DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin Haiti ilə (3:0) ikinci tur matçının 40-cı dəqiqəsində Rafinya zədə səbəbindən əvəzlənib. Əvəz edilməzdən əvvəl oyunçu meydanda oturdu, bundan sonra tibb işçiləri kömək göstərmək üçün meydana daxil oldular.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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