Kuman: “Bu, əla qələbə və əla nəticədir”

Niderland millisinin baş məşqçisi Ronald Kuman DÇ-2026-nın F qrupunun 2-ci tur matçında İsveç üzərində qazanılan qələbəni şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 5:1 hesabı ilə bitib.
“Turnirin ilk oyununda qalib gəlməyi çox istəyirdik. Buna görə də bu gün müəyyən təzyiq altında idik, çünki hər şeyin son turda həll olunmasını istəmirik.
Bir çox vəziyyətdə çox yaxşı oynadıq. Amma 5:1 hesablı üstünlüyümüz olsa belə, rəqibimizin oyunundakı dəyişiklikləri, onlar fərqli oynamağa başlayanda fərq etməyimizin çox vaxt apardığı aydındır.
Bu, əla qələbə və əla nəticədir. Amma “bunu daha yaxşı etmək olardı” deyə biləcəyimiz kifayət qədər anlar oldu”, - deyə AD Kumandan sitat gətirir.
Bu matçdan sonra Niderlandiın dörd xalı var və F qrupunda birinci yerdədir. İsveç üç xalla ikinci yerdədir.