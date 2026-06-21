İsveçin baş məşqçisi: “Bəzən belə təcrübə də lazımdır”

İsveç millisinin baş məşqçisi Qrem Potter komandasının DÇ-2026-nın F qrupunun 2-ci tur matçında Niderlanda məğlubiyyətini şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 5:1 hesabı ilə qurtarıb.
“Çox yaxşı komanda ilə oynadıq. Rəqib cinahlarda təhlükəli anlar yaratdı. İlk qol uzun ötürmədən gəldi və biz onu yaxşı idarə edə bilmədik. İlk hissəyə yaxşı başlamadıq. Bu, çox şey öyrənəcəyimiz vəziyyətlərdən biridir. Bəzən belə təcrübə sadəcə zəruri olur. Matçın bu cür gedəcəyini gözləmirdim, amma bundan dərs çıxarmalıyıq”, - FİFA-nın rəsmi saytında Potterin sözləri sitat gətirilir.
İki oyundan sonra İsveç 3 xalla qrupda ikincidir. Niderlandın 4 xalı var.