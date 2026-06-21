Bukayo Saka Qana ilə oyundan əvvəl İngiltərə millisinin məşqini buraxıb

İngiltərə millisinin hücumçusu Bukayo Saka 23 iyun çərşənbə axşamı günü Qana ilə keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı matçından əvvəl milli komandanın məşqini buraxıb.
İdman.Biz-in “Mirror”a istinadən məlumatına görə, Sakanın oyunda iştirakı şübhə altındadır.
Oyunçunun Axilles tendiniti xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Saka əvvəllər Xorvatiyaya qarşı ilk tur matçının (4:2) 72-ci dəqiqəsində əvəzedici heyətdən meydana çıxmışdı.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixləri arasında ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.