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DÇ-2026: Yaponiya Tunisi darmadağın etdi- YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 10:03
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DÇ-2026: Yaponiya Tunisi darmadağın etdi- YENİLƏNİB + VİDEO

2026-cı il dünya çempionatının F qrupunda ikinci turun Tunis - Yaponiya oyunu başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Meksikanın Qvadalupe şəhərindəki BBVA stadionunda keçirilən qarşılaşmada Yaponiya millisi rəqibini 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

Hesabı altıncı dəqiqədə Daichi Kamada açıb. 31-ci dəqiqədə Ayase Ueda fərqi iki topa çatdırıb. 69-cu dəqiqədə Junya Ito üçüncü qolu vurub. 83-cü dəqiqədə yenidən fərqlənən Ueda dublunu rəsmiləşdirib.

Bu qələbədən sonra Yaponiya qrupda vacib üç xal qazanıb. Tunis isə ikinci turdan sonra xalsız qalıb. Afrika təmsilçisi ilk turda İsveçə 1:3 hesabı ilə məğlub olub, Yaponiya isə Niderlandla 2:2 hesablı heç-heçə edib.

09:46

Yaponiya millisi fərqi darmadağın həddinə çatdırdı. Ayase Ueda 83-cü dqiqədə dublunu rəsmiləşdirdi - 0:4.

09:35

Oyunun ikinci hissəsinə də fəal başlayan Yaponiya millisi 69-cu dəqiqədə Junya İtonun qolu ilə hesab arasındakı fərqi üç topa çatdırıb - 0:3.

08:54

Futbol üzrə DÇ-2026-nın F qrupunda Tunis və Yaponiya yığmaları üz-üzə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın ilk hissəsi Yaponiya millisinin 2:0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb.

Asiya təmsilçisi oyuna daha fəal başlayıb və erkən qol vurub. Daiçi Kamada dördüncü dəqiqədə fərqlənərək Yaponiyanı hesabda önə keçirib. Bundan sonra Yaponiya hücumda fəallığını qoruyub. 31-ci dəqiqədə Ayase Ueda komandasının ikinci qolunu vurub.

Tunis millisi fasiləyə qədər oyunda tarazlıq yaratmağa çalışsa da, rəqib qapısı önündə real qol imkanı formalaşdırmaqda çətinlik çəkib.

İdman.Biz
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