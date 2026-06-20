Kot-d'İvuarın baş məşqçisi: “Bura Almaniyanı məğlub etməyə gəlmişik”

Kot-d'İvuar millisinin baş məşqçisi Emers Fae DÇ-2026-da Almaniya ilə E qrupunun 2-ci tur matçı barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç bu gün gecəyarısı başlayacaq.
“Qrup mərhələsindəki ilk oyunumuzu qazanmaq bizim üçün çox faydalıdır; bu, bizə rahatlıq verdi. Biz bura Almaniyanı məğlub etmək və 1/32 finala yüksəlmək üçün gəlmişdik. Məqsədimiz təlim-məşq toplanışına altı xalla və qrup mərhələsində birinci yeri tutmaq inamına sahib olmaqla qayıtmaqdır. Komandamızdakı hər kəs artıq iki il yarımdır ki, birlikdə çalışır və biz keçmişdə olduğu kimi işləməyə davam etmək niyyətindəyik. Rəqibimizin Almaniya olması heç nəyi dəyişmir”, - deyə Fae bildirib.
Kot-d'İvuar ilk turdan Ekvadoru (1:0), Almaniya isə Kürasaonu (7:1) məğlub edib.