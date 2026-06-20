21 İyun 2026
AZ

Kot-d'İvuarın baş məşqçisi: “Bura Almaniyanı məğlub etməyə gəlmişik”

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyun 2026 23:45
88
Kot-d'İvuarın baş məşqçisi: “Bura Almaniyanı məğlub etməyə gəlmişik”

Kot-d'İvuar millisinin baş məşqçisi Emers Fae DÇ-2026-da Almaniya ilə E qrupunun 2-ci tur matçı barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç bu gün gecəyarısı başlayacaq.

“Qrup mərhələsindəki ilk oyunumuzu qazanmaq bizim üçün çox faydalıdır; bu, bizə rahatlıq verdi. Biz bura Almaniyanı məğlub etmək və 1/32 finala yüksəlmək üçün gəlmişdik. Məqsədimiz təlim-məşq toplanışına altı xalla və qrup mərhələsində birinci yeri tutmaq inamına sahib olmaqla qayıtmaqdır. Komandamızdakı hər kəs artıq iki il yarımdır ki, birlikdə çalışır və biz keçmişdə olduğu kimi işləməyə davam etmək niyyətindəyik. Rəqibimizin Almaniya olması heç nəyi dəyişmir”, - deyə Fae bildirib.

Kot-d'İvuar ilk turdan Ekvadoru (1:0), Almaniya isə Kürasaonu (7:1) məğlub edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İsveçin baş məşqçisi: “Bəzən belə təcrübə də lazımdır”
00:45
DÇ-2026

İsveçin baş məşqçisi: “Bəzən belə təcrübə də lazımdır”

İki oyundan sonra İsveç 3 xalla qrupda ikincidir
DÇ-2026: Almaniya Kot-d'İvuarla matçda hesabda geridədir
00:31
DÇ-2026

DÇ-2026: Almaniya Kot-d'İvuarla matçda hesabda geridədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyun Toronto şəhərindəki “Bi-Em-O Field” stadionunda keçirilir
Kuman: “Bu, əla qələbə və əla nəticədir”
00:24
DÇ-2026

Kuman: “Bu, əla qələbə və əla nəticədir”

Qarşılaşma 5:1 hesabı ilə bitib
Niderland dördüncü dəfə dünya çempionatı matçında beş qol vurub
00:04
DÇ-2026

Niderland dördüncü dəfə dünya çempionatı matçında beş qol vurub

Bu matçdan sonra Niderlandın dörd xalı var və F qrupunda birinci yerdədir
Kodi Qakpo dünya çempionatında 100-cü qolun müəllifi olub
20 İyun 23:10
DÇ-2026

Kodi Qakpo dünya çempionatında 100-cü qolun müəllifi olub

Qakpo İsveçlə oyunda iki qol vurub
DÇ-2026: Niderland millisi İsveçi darmadağın edib
20 İyun 22:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Niderland millisi İsveçi darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçirilib

Ən çox oxunanlar

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
DÇ-2026: ABŞ pley-offa vəsiqə qazanan ilk ölkə oldu
20 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: ABŞ pley-offa vəsiqə qazanan ilk ölkə oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci turda hər üç meydan sahibi qələbə qazanıb
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
İngiltərə dünya çempionatına inamlı qələbə ilə başlayır
18 İyun 02:03
DÇ-2026

İngiltərə dünya çempionatına inamlı qələbə ilə başlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun Arlinqton şəhərindəki “Ey-Ti-ənd-Ti” stadionunda keçirilib