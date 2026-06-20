DÇ-2026: Niderland İsveçlə oyunda fərqi artırır - YENİLƏNİR + VİDEO

Niderland - İsveç matçında daha bir qol vurulub.
İdman.Biz bildirir ki, 17-ci dəqiqədə Brobbi ikinci qolunu vurub - 2:0.
21:07
Niderland - İsveç matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 6-cı dəqiqədə Brayan Brobbi Niderlandı irəli çıxarıb.
21:00
Futbol üzrə dünya çempionatında F qrupunda oyunlara start verilir.
İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq Niderland və İsveç milliləri üz-üzə gəlirlər.
Oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçirilir. Baş hakim ingiltərəli Maykl Oliverdir.
F qrupunun ilk turunda Niderland Yaponiya ilə heç-heçə edib (2:2), İsveç isə Tunisi məğlub edib (5:1). Son turda Niderland Tunislə (26 iyun), İsveç isə Yaponiya ilə (həmçinin 26 iyunda) qarşılaşacaq