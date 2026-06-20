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DÇ-2026: Niderland İsveçlə oyunda fərqi artırır - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyun 2026 21:18
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DÇ-2026: Niderland İsveçlə oyunda fərqi artırır

Niderland - İsveç matçında daha bir qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 17-ci dəqiqədə Brobbi ikinci qolunu vurub - 2:0.

21:07

Niderland - İsveç matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 6-cı dəqiqədə Brayan Brobbi Niderlandı irəli çıxarıb.

21:00

Futbol üzrə dünya çempionatında F qrupunda oyunlara start verilir.

İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq Niderland və İsveç milliləri üz-üzə gəlirlər.

Oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçirilir. Baş hakim ingiltərəli Maykl Oliverdir.

F qrupunun ilk turunda Niderland Yaponiya ilə heç-heçə edib (2:2), İsveç isə Tunisi məğlub edib (5:1). Son turda Niderland Tunislə (26 iyun), İsveç isə Yaponiya ilə (həmçinin 26 iyunda) qarşılaşacaq

İdman.Biz
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