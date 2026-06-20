Ronald Kuman: “Dünya çempionu olmaq istəyirik”

Niderland millisinin baş məşqçisi Ronald Kuman 2026-cı il dünya çempionatının F qrupunda İsveçlə keçiriləcək oyunla bağlı gözləntilərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
“Məqamlar və boşluq yaratmaq çətin olacaq. Düşünürəm ki, onların əsas gücü müdafiə mövqeyində topu geri qazanıb tez əks-hücum etmələridir.
Kiçik bir ölkə olsaq da, yenə də böyük futbol millətiyik. Və hamımız bununla fəxr edirik. Böyük turnirlər zamanı hər kəs oyuna həqiqətən də əlindən gələni edir. Həmin anlarda aldığımız dəstək həmişə böyük olur. Bəzi dəyişikliklər əlverişsiz idi və mən buna görə məsuliyyət daşıyıram, ona görə də tənqidi qəbul edirəm. Bilirik ki, Niderlandda həmişə təzyiq var. Mən uzun illər futbolda oynamışam və oynadığım zaman da eyni idi. Biz “kiçik”, amma Dünya Kubokunu qazanmaq istəyirik; güclü komandamız var. Yaponiya ilə heç-heçədən sonra bizə üç xala ehtiyac var”, - deyə Kuman rəsmi FIFA saytında bildirib.
F qrupunun ilk turunda Niderland Yaponiya ilə heç-heçə edib (2:2), İsveç isə Tunisi məğlub edib (5:1). Son turda Niderland Tunislə (26 iyun), İsveç isə Yaponiya ilə (həmçinin 26 iyun) qarşılaşacaq.
Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixləri arasında keçiriləcək. Komandalar hər komandanın üç oyun keçirəcəyi tək dairəvi sistem formatında oynayacaqlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda və üçüncü yeri tutan səkkiz komanda pley-offa vəsiqə qazanacaq.