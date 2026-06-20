Qrem Potter Niderlandla matç barədə: “Həyəcanlı matç olacaq”

İsveç milli komandasının baş məşqçisi Qraham Potter 2026-cı il Dünya çempionatının F qrupunun 2-ci turunda Niderland ilə oyundan əvvəl heyətin formalaşması barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
“Biz sahib olduğumuz keyfiyyətləri bilirik. Heyətimizi balanslaşdırmışıq ki, bu uşaqlar [Viktor Gyökeres və Aleksandr İsak] futbol oynamaqdan zövq alsınlar. Bu, həyəcanlı bir matç olacaq.
Həmişə [qalib heyəti dəyişdirib-dəyişdirməmək] sualı var. Bir tərəfdən davamlılıq və sabitlik, digər tərəfdən isə digər oyunçuların start heyətinə daxil olmaq istəyi, eləcə də gec meydana çıxa bilən digər oyunçular arasında tarazlıq tapmağa çalışırıq”, - FİFA-nın rəsmi saytında Potterin sözləri sitat gətirilir.
F qrupunun ilk turunda Niderland Yaponiya ilə heç-heçə edib (2:2), İsveç isə Tunisi məğlub edib (5:1). Son turda Niderland Tunislə (26 iyun), İsveç isə Yaponiya ilə (həmçinin 26 iyunda) qarşılaşacaq.
Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində keçiriləcək. Komandalar hər komandanın üç oyun keçirdiyi tək dairəvi sistem formatında oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, üçüncü yeri tutan səkkiz komanda ilə birlikdə pley-offa yüksələcək.