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Qrem Potter Niderlandla matç barədə: “Həyəcanlı matç olacaq”

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyun 2026 20:01
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Qrem Potter Niderlandla matç barədə: “Həyəcanlı matç olacaq”

İsveç milli komandasının baş məşqçisi Qraham Potter 2026-cı il Dünya çempionatının F qrupunun 2-ci turunda Niderland ilə oyundan əvvəl heyətin formalaşması barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

“Biz sahib olduğumuz keyfiyyətləri bilirik. Heyətimizi balanslaşdırmışıq ki, bu uşaqlar [Viktor Gyökeres və Aleksandr İsak] futbol oynamaqdan zövq alsınlar. Bu, həyəcanlı bir matç olacaq.

Həmişə [qalib heyəti dəyişdirib-dəyişdirməmək] sualı var. Bir tərəfdən davamlılıq və sabitlik, digər tərəfdən isə digər oyunçuların start heyətinə daxil olmaq istəyi, eləcə də gec meydana çıxa bilən digər oyunçular arasında tarazlıq tapmağa çalışırıq”, - FİFA-nın rəsmi saytında Potterin sözləri sitat gətirilir.

F qrupunun ilk turunda Niderland Yaponiya ilə heç-heçə edib (2:2), İsveç isə Tunisi məğlub edib (5:1). Son turda Niderland Tunislə (26 iyun), İsveç isə Yaponiya ilə (həmçinin 26 iyunda) qarşılaşacaq.

Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində keçiriləcək. Komandalar hər komandanın üç oyun keçirdiyi tək dairəvi sistem formatında oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, üçüncü yeri tutan səkkiz komanda ilə birlikdə pley-offa yüksələcək.

İdman.Biz
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