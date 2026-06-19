19 İyun 2026
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DÇ-2026-da böyük futbol gecəsi: ABŞ, Braziliya və Türkiyə səhnəyə çıxır

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyun 2026 09:51
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DÇ-2026-da böyük futbol gecəsi: ABŞ, Braziliya və Türkiyə səhnəyə çıxır

DÇ-2026-da qrup mərhələsinin ikinci turunda növbəti oyunlar keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün proqramında dörd qarşılaşma yer alıb. ABŞ Avstraliya ilə, Şotlandiya Mərakeşlə, Braziliya Haiti ilə, Türkiyə isə Paraqvayla üz-üzə gələcək.

Günün əsas diqqətçəkən görüşlərindən biri Braziliya - Haiti matçı olacaq. Belə ki, beşqat dünya çempionu birinci turda Mərakeşlə heç-heçə edərək bir xal qazanıb. Türkiyə isə Paraqvay qarşısında qrupdakı vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışacaq. Qardaş ölkənin komandası ilk turda Avstraliyaya məğlub olub.

DÇ-2026, qrup mərhələsi, ikinci tur

19 iyun

D qrupu
23:00 ABŞ - Avstraliya

20 iyun

C qrupu
02:00 Şotlandiya - Mərakeş
04:30 Braziliya - Haiti

D qrupu
07:00 Türkiyə - Paraqvay

İdman.Biz
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