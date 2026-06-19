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DÇ-2026: Meksika Cənubi Koreyanı büdrətdi, qrup liderliyini təmin etdi - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyun 2026 07:48
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DÇ-2026: Meksika Cənubi Koreyanı büdrətdi, qrup liderliyini təmin etdi - VİDEO

Meksika millisi DÇ-2026-nın A qrupunda ikinci qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ev sahibi komanda ikinci turda Cənubi Koreya yığmasını 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Qarşılaşma Meksikanın Sapopan şəhərində yerləşən “Akron” stadionunda keçirilib.

Matçda yeganə qol 50-ci dəqiqədə vurulub. Cənubi Koreya millisinin qapıçısının kobud səhvindən sonra müdafiəçi Luis Romo fürsətdən yararlanaraq Meksikaya qələbə qazandırıb.

Bu nəticədən sonra Meksika iki oyundan altı xal toplayıb və A qrupunda birinci yeri təmin edib. Komanda ilk turda Cənubi Afrika Respublikasını 2:0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Cənubi Koreya isə startda Çexiyaya 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində keçirilir. Pley-offa hər qrupdan iki ən yaxşı komanda, həmçinin üçüncü yeri tutan ən yaxşı səkkiz yığma vəsiqə qazanacaq.

İdman.Biz
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