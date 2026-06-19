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Avstriyanın oyunçusunun dünya çempionatı matçında çənəsi sınıb

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyun 2026 07:17
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Avstriyanın oyunçusunun dünya çempionatı matçında çənəsi sınıb

Avstriya millisinin müdafiəçisi Stefan Poşun DÇ-2026-nın ilk turunda İordaniya ilə 3:1 hesablı oyunda çənəsi sınıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Avstriya Futbol Assosiasiyasının (AFA) mətbuat xidməti sosial mediada məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, oyunçunun əməliyyata ehtiyacı olmayacaq. Onun turnirdə oynamağa davam edəcəyi və xüsusi maska taxacağı gözlənilir. Lakin onun Argentinaya qarşı növbəti oyun (22 iyun) üçün start heyəti hələ də qeyri-müəyyəndir.

Avstriyanın 2026-cı il dünya çempionatında İordaniya ilə ilk oyunu 17 iyunda baş tutub.

İdman.Biz
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