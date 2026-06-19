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Zidan Argentina ilə oyundakı məğlubiyyətdə günahını etiraf edib

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyun 2026 08:14
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Zidan Argentina ilə oyundakı məğlubiyyətdə günahını etiraf edib

Əlcəzairin qapıçısı Luka Zidan DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ilk turunda Argentinaya 3:0 hesablı məğlubiyyətin məsuliyyətini etiraf edib və milli komanda üzrə yoldaşlarından üzr istəyib.

İdman.Biz bu barədə Ennahar TV-yə istinadən məlumat verir.

Mediada əvvəllər yayılmış xəbərlərdə Argentinaya məğlubiyyətdən sonra Lukanı soyunma otağında atası, Fransa millisi ilə 1998-ci ildə dünya çempionatının qalibi Zinəddin Zidanın dəstəklədiyi bildirilirdi.

Qrup mərhələsinin ikinci turunda Əlcəzair millisi İordaniya (23 iyun), üçüncü turda isə Avstriya (28 iyun) ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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