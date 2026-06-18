19 İyun 2026
AZ

Manuel Noyer DÇ-2026-dan sonra millidə oynamayacağını bildirib

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 23:32
81
Manuel Noyer DÇ-2026-dan sonra millidə oynamayacağını bildirib

Almaniya millisinin qapıçısı Manuel Noyer 2026-cı il dünya çempionatından sonra beynəlxalq karyerasını bitirəcəyini təsdiqləyib.

İdman.Biz bildirir ki, ikinci turda Almaniya millisi Kot-d'İvuar (20 iyun), üçüncü turda isə Ekvador (25 iyun) ilə qarşılaşacaq.

“Bu, Almaniya üçün son turnirim olacaq. İki ildən sonra Avroda oynamağı planlaşdırmıram. Amma hər oyunu səbirsizliklə gözləmək və vida və ya potensial son matç haqqında düşünməmək istəyirəm”, - Noyer Almaniya millisinin mətbuat konfransında bildirib.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: İsveçrə - Bosniya matçında ikinci hissədir
00:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə - Bosniya matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

Matçın hakimi portuqaliyalı Joau Pedru Pineyrudur
Bosniyanın baş məşqçisi: “Üç xal uğrunda mübarizə aparacağıq”
18 İyun 22:46
DÇ-2026

Bosniyanın baş məşqçisi: “Üç xal uğrunda mübarizə aparacağıq”

Qrup mərhələsi 27 iyunadək davam edəcək
Murat Yakın: “İki, üç, dörd qol vurmalıyıq”
18 İyun 22:31
DÇ-2026

Murat Yakın: “İki, üç, dörd qol vurmalıyıq”

Birinci turda İsveçrə Qətərlə, Bosniya və Herseqovina isə Kanada ilə heç-heçə edib
DÇ-2026: Çexiya və CAR növbəti mərhələyə çıxmaq şanslarını qorudular
18 İyun 22:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Çexiya və CAR növbəti mərhələyə çıxmaq şanslarını qorudular - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes-Benz Stadium”da keçirilib
Messi ailəsi Lionelin atasının xəstəliyi ilə bağlı açıqlama yayıb
18 İyun 21:48
DÇ-2026

Messi ailəsi Lionelin atasının xəstəliyi ilə bağlı açıqlama yayıb

Mediada Lionelin atasının xəstə olduğu bildirilirdi
Xames Rodriges üç dünya çempionatında oynayan üçüncü kolumbiyalıdır
18 İyun 21:17
DÇ-2026

Xames Rodriges üç dünya çempionatında oynayan üçüncü kolumbiyalıdır

Bu nailiyyətə əvvəllər yalnız Freddi Rinkon və Karlos Valderrama nail olmuşdular

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib