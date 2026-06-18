Manuel Noyer DÇ-2026-dan sonra millidə oynamayacağını bildirib

Almaniya millisinin qapıçısı Manuel Noyer 2026-cı il dünya çempionatından sonra beynəlxalq karyerasını bitirəcəyini təsdiqləyib.
İdman.Biz bildirir ki, ikinci turda Almaniya millisi Kot-d'İvuar (20 iyun), üçüncü turda isə Ekvador (25 iyun) ilə qarşılaşacaq.
“Bu, Almaniya üçün son turnirim olacaq. İki ildən sonra Avroda oynamağı planlaşdırmıram. Amma hər oyunu səbirsizliklə gözləmək və vida və ya potensial son matç haqqında düşünməmək istəyirəm”, - Noyer Almaniya millisinin mətbuat konfransında bildirib.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.