DÇ-2026: Çexiya - CAR oyununda ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Çexiya - CAR oyununda ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk yarıdan sonra Çexiya 1:0 hesabı ilə irəlidədir.
20:50
Çexiya - CAR oyununda ilk hissə qurtarıb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra Avropa təmsilçisi irəlidədir - 1:0.
20:06
Çexiya - CAR matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 6-cı dəqiqədə Mixal Sadilek çexləri irəli çıxarıb.
20:00
Futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turuna start verilir.
İdman.Biz bildirir ki, ikinci tur Çexiya – CAR matçı ilə açılır.
A qrupunda çıxış edən hər iki milli ilk turda məğlubiyyətlə üzləşib. CAR turnirin açılış matçında Meksikaya (0:2), Çexiya isə Cənubi Koreyaya (1:2) uduzub.
İkinci turda da uduzan komandanın sonrakı mərhələyə vəsiqə qazanması müşkül olacaq.
Oyun ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes-Benz Stadium”da keçirilir. Stadionun tutumu 71 min nəfər, baş hakim isə ABŞ-dan qadın referi Tori Pensodur.