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Avstriya avtoqolla hesabda önə çıxdı - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
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17 İyun 2026 09:44
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Avstriya avtoqolla hesabda önə çıxdı - YENİLƏNİR + VİDEO

Al-Arab 76-cı dəqiqədə avtoqol müəllifi olaraq Avstriyanı hesabda önə çıxrır.

09:37

Marko Arnautoviçin qolu əllə oyun səbəbindən VAR tərəfindən ləğv edildi.

09:34

Avstriya 67-ci dəqiqədə Marko Arnautoviçin qolu ilə hesabda önə çıxır - 2:1.

09:20

İdman.Biz xəbər verir ki, San-Fransisko Bay Area stadionunda davam edən Avstriya - İordaniya matçında hesab 1:1-dir.

Romano Şmid 20-ci dəqiqədə uzaq məsafədən dəqiq zərbə ilə Avropa təmsilçisini önə keçirib. Avstriya ilk hissəni 1:0 hesablı üstünlüklə başa vurub.

İkinci hissəyə fəal başlayan İordaniya millisi 50-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib. Əli Olvan dəqiq zərbə ilə adını tabloya yazdırıb – 1:1.

İdman.Biz
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