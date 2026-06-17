Avstriya avtoqolla hesabda önə çıxdı - YENİLƏNİR + VİDEO

Al-Arab 76-cı dəqiqədə avtoqol müəllifi olaraq Avstriyanı hesabda önə çıxrır.
09:37
Marko Arnautoviçin qolu əllə oyun səbəbindən VAR tərəfindən ləğv edildi.
09:34
Avstriya 67-ci dəqiqədə Marko Arnautoviçin qolu ilə hesabda önə çıxır - 2:1.
09:20
İdman.Biz xəbər verir ki, San-Fransisko Bay Area stadionunda davam edən Avstriya - İordaniya matçında hesab 1:1-dir.
Romano Şmid 20-ci dəqiqədə uzaq məsafədən dəqiq zərbə ilə Avropa təmsilçisini önə keçirib. Avstriya ilk hissəni 1:0 hesablı üstünlüklə başa vurub.
İkinci hissəyə fəal başlayan İordaniya millisi 50-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib. Əli Olvan dəqiq zərbə ilə adını tabloya yazdırıb – 1:1.