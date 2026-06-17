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Neymar Braziliya millisi ilə məşqlərə qayıdıb

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyun 2026 08:15
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Neymar Braziliya millisi ilə məşqlərə qayıdıb

Braziliya Futbol Konfederasiyasının (CBF) rəsmi X sosial media hesabına görə, Neymar ABŞ-da keçirilən dünya çempionatında Braziliya milli komandası ilə ilk məşqini başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 34 yaşlı hücumçu meydana komanda yoldaşları ilə birlikdə Nyu-Cersi təlim mərkəzində çıxıb. Bu, onun 17 mayda baldırından aldığı zədədən sonra ilk məşqi idi.

Neymar sağ ayağından aldığı zədədən sağalmağa davam edir və bu zədə onu 2026-cı il dünya çempionatında Braziliyanın Mərakeşlə (1:1) açılış oyununu buraxmağa məcbur edib. Onun 20 iyunda Haitiyə qarşı qrup mərhələsinin ikinci turunda iştirakı qeyri-müəyyən olaraq qalır.

İdman.Biz
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