Neymar Braziliya millisi ilə məşqlərə qayıdıb

Braziliya Futbol Konfederasiyasının (CBF) rəsmi X sosial media hesabına görə, Neymar ABŞ-da keçirilən dünya çempionatında Braziliya milli komandası ilə ilk məşqini başa vurub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 34 yaşlı hücumçu meydana komanda yoldaşları ilə birlikdə Nyu-Cersi təlim mərkəzində çıxıb. Bu, onun 17 mayda baldırından aldığı zədədən sonra ilk məşqi idi.
Neymar sağ ayağından aldığı zədədən sağalmağa davam edir və bu zədə onu 2026-cı il dünya çempionatında Braziliyanın Mərakeşlə (1:1) açılış oyununu buraxmağa məcbur edib. Onun 20 iyunda Haitiyə qarşı qrup mərhələsinin ikinci turunda iştirakı qeyri-müəyyən olaraq qalır.