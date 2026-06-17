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DÇ-2026: Messinin het-triki Argentinaya qələbə gətirdi - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyun 2026 09:14
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DÇ-2026: Messinin het-triki Argentinaya qələbə gətirdi - VİDEO

Argentina millisi futbol üzrə DÇ-2026-nın J qrupunda keçirdiyi ilk oyunda Əlcəzair yığmasını böyük hesabla məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ABŞ-nin Kanzas-Siti şəhərindəki “Errouhed” stadionunda təşkil olunan qarşılaşma Argentina millisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Görüşün qəhrəmanı Lionel Messi olub. Argentina millisinin kapitanı 17, 60 və 76-cı dəqiqələrdə fərqlənərək het-trikə imza atıb.

Argentina millisi ikinci turda 22 iyunda Avstriya, üçüncü turda isə 28 iyunda İordaniya ilə qarşılaşacaq. Əlcəzair yığması 23 iyunda İordaniya, 28 iyunda isə Avstriya ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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