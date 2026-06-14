Qadın və kişi millimiz final yolunda: Priştinada həlledici sınaq

Kişi və qadınlardan ibarət Azərbaycanın 3x3 basketbol milliləri bu gün FIBA 3x3 Avropa Kuboku 2026-nın seçmə mərhələsində yarımfinal oyunlarına çıxacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kosovonun paytaxtı Priştinada keçirilən turnirdə qadın millimiz meydan sahibi Kosovo seçməsi ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.
Zaur Paşayevin rəhbərlik etdiyi kişi komandası isə yarımfinalda Kipr millisini sınağa çəkəcək. Qarşılaşmanın start fiti saat 19:00-da səslənəcək.
Qadın millimiz qrup mərhələsində Kiprə 16:10, Maltaya isə 15:14 hesabı ilə qalib gələrək birinci yeri tutub. Komanda turnirdə Arika Karter, Tatyana Deniskina və Aleksandra Molenhauer olmaqla cəmi üç basketbolçu ilə mübarizə aparır.
Kişi yığmamız Albaniya və San-Marinoya 20:21 hesabı ilə məğlub olsa da, Maltanı 18:16 hesabı ilə üstələyərək qrup ikincisi kimi yarımfinala yüksəlib.
Qeyd edək ki, Priştina seçmə mərhələsində kişi və qadınların yarışında yalnız qalib komandalar FIBA 3x3 Avropa Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə əldə edəcəklər.