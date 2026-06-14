Millilərimizin Gəncə hazırlığı başa çatdı: növbəti dayanacaq Bakı - FOTO

Azərbaycanın kişilərdən ibarət U-20 və U-18 basketbol millilərinin Gəncədə keçirilən təlim-məşq toplanışı başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmalar hazırlıq prosesinin növbəti mərhələsini Bakıda davam etdirəcəklər.
Kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Tahir Baxşıyev Gəncə toplanışının məhsuldar keçdiyini bildirib:
“Gəncə toplanışı məhsuldar keçdi. Qarşıda bizi Belarusla iki yoldaşlıq oyunu gözləyir. Son rəsmi oyunlarda qələbə qazanmaq üçün gücümüz də, inamımız da var”.
Kişilərdən ibarət milli komanda 2029-cu il Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində keçirəcəyi son oyunlara hazırlaşır.
U-20 və U-18 millilərimiz isə müvafiq yaş kateqoriyaları üzrə Avropa çempionatlarına hazırlıqlarını davam etdirirlər.