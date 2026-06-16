ABŞ-da Jozimar Vozinyanın anasına viza almağa kömək etməyə hazırdırlar

ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Hakim Ceffris sosial media hesabında bildirib ki, Kabo-Verde millisinin qapıçısı
Jozimar Vozinyanın anası viza problemləri səbəbindən İspaniya ilə 2026-cı il dünya çempionatı matçına qatıla bilməyib.
Ceffrisin sözlərinə görə, Vozinya tarixi bir oyun sərgiləyib və anası ABŞ vizası olmadığı üçün oyunu buraxmaq məcburiyyətində qalıb.
Konqresmen yazıb: “Heç bir ana övladının tarix yazmasını görmək şansından məhrum edilməməlidir”.
Ceffris ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubioya qapıçının anasının 22 iyun bazar günü Uruqvaya qarşı Kabo-Verdenin növbəti oyununa qatıla bilməsi üçün mümkün olan hər şeyi etməsini xahiş edib.