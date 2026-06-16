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Merts Trampa Almaniya millisinin formasını hədiyyə edib - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyun 2026 22:59
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Merts Trampa Almaniya millisinin formasını hədiyyə edib

Almaniya kansleri Fridrix Merts G7 sammitində ABŞ prezidenti Donald Trampa Almaniya milli komandasının formasını hədiyyə edib.

İdman.Biz bildirir ki, formada prezidentin adı və 47 rəqəmi var (Tramp ABŞ-ın 47-ci prezidentidir – red.).

Hazırda 2026-cı il dünya çempionatı davam edir. Turnirə ABŞ, Kanada və Meksika ev sahibliyi edir. ABŞ milli komandası DÇ-2026-nın açılış matçında Paraqvay üzərində 4:1 hesablı qələbə qazanıb.

Almaniya milli komandası da əsas turnirin final mərhələsində iştirak edir. İlk turda onlar Kürasao ilə oynayıblar. Matç Almaniyanın 7:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz
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