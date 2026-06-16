TRT-nin şərhçisi İranla Yeni Zelandiyanı dörd dəqiqə qarışıq salıb - VİDEO

Dünya Çempionatı 2026-nın İran - Yeni Zelandiya matçının TRT 1-dəki canlı yayımı böyük səhvlə yadda qalıb.
İdman.Biz Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanı şərh edən spiker oyunun ilk dörd dəqiqəsində komandaları bir-biri ilə qarışdırıb.
Bu müddət ərzində İran millisinin hücumları Yeni Zelandiyanın, Yeni Zelandiya yığmasının təhlükəli epizodları isə İranın adına təqdim olunub. Ekran qarşısındakı azarkeşlər səhvi dərhal fərq edərək sosial şəbəkələrdə çoxsaylı paylaşımlar ediblər.
Lakin tamaşaçıların etirazlarına baxmayaraq, canlı yayım zamanı səhv bir neçə dəqiqə davam edib. Spiker yalnız İran millisinin kapitanı Mehdi Taremi yaxın planda göstərildikdən sonra vəziyyəti anlayaraq komandaların adlarını düzgün səsləndirməyə başlayıb.
Hadisə sosial şəbəkələrdə TRT-nin dünya çempionatı yayımına qarşı sərt tənqidlərə səbəb olub. İzləyicilər social şəbəkələrdə yayım komandasının səhvə vaxtında müdaxilə etməməsinə də etiraz ediblər.
Qeyd edək ki, Los-Ancelesdə keçirilən İran - Yeni Zelandiya qarşılaşması 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.