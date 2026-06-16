DÇ-2026-da altıncı gün: Fransa və Argentina meydana çıxır

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında altıncı oyun gününün qarşılaşmaları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, I və J qruplarının birinci turu çərçivəsində dörd oyun baş tutacaq.
Günün ilk matçında Fransa millisi Seneqalla üz-üzə gələcək. Ardınca İraq Norveçi sınağa çəkəcək.
Gecənin əsas qarşılaşmalarından birində son dünya çempionu Argentina Əlcəzairlə qarşılaşacaq. Altıncı oyun gününə Avstriya - İordaniya matçı ilə yekun vurulacaq.
DÇ-2026, altıncı oyun günü
16 iyun
23:00 Fransa - Seneqal
17 iyun
02:00 İraq - Norveç
05:00 Argentina - Əlcəzair
08:00 Avstriya - İordaniya