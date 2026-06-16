Uruqvay büdrədi, Səudiyyə Ərəbistanı təəccübləndirdi - VIDEO

ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın H qrupunun I turunda Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvay yığmaları üz-üzə gəlib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hesabı 41-ci dəqiqədə Səudiyyə Ərəbistanı açıb. Künc zərbəsindən sonra topu qapı önündə tamamlayan Əbdülilah Əl-Əmri komandasını hesabda önə keçirib – 1:0.
Fasilədən sonra təşəbbüsü tam ələ alan Uruqvay ardıcıl təhlükəli hücumlar qurub. 60-cı dəqiqədə Manuel Uqarte dirəyə tuş gəlib.
Cənubi amerikalıların təzyiqi isə 80-ci dəqiqədə nəticə verib. Maksi Arauxo cərimə meydançasında yaranmış qarışıqlıqdan yararlanaraq hesabı bərabərləşdirib – 1:1.
Oyunun sonlarında Uruqvay qələbə qolunu vurmağa çox yaxın olsa da, qapıçı Məhəmməd Əl-Uveys bir neçə möhtəşəm seyvlə komandasını məğlubiyyətdən xilas edib.
Beləliklə, ilk turdan sonra H qrupunda nadir vəziyyət yaranıb. Daha əvvəl İspaniya və Kabo-Verde qolsuz heç-heçə etdiyindən, qrupun bütün komandalarının hesabında bir xal var və pley-off uğrunda mübarizə tam açıq olaraq qalır.