Deşam dünya çempionatının əsas favoritni açıqlayıb

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam İspaniya millisini 2026-cı il dünya çempionatının əsas favoriti adlandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, turnirdə İspaniya millisi H qrupunda mübarizə aparır. Onların rəqibləri Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvaydır.
“Əgər həqiqətən favorit varsa, bu, İspaniyadır. Fransanın yüksək səviyyəli potensialı açıq-aydın görünür, amma onların qarşıda uzun bir yolu var. Bizdə gəncləşmə olub və yüksək səviyyəli oyunçular əlavə edilib, amma bəziləri üçün bu, onların ilk dünya çempionatı olacaq. Fransanı digərlərindən üstün tutmayacağam, amma İspaniya əsas favoritdir, buna şübhəm yoxdur”, - deyə L'Equipe Deşamın sözlərini sitat gətirir.
İspaniya millisi çempionatdakı ilk oyununda Kabo-Verde ilə heç-heçə edib – 0:0.