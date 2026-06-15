FİFA Trampa protokolu pozmağa icazə verəcək

ABŞ prezidenti Donald Trampa kuboku qalib komandaya təqdim edərkən dünya çempionatı protokolunu pozmağa icazə veriləcək.
İdman.Biz bu barədə talkSPORT-a istinadən xəbər verir.
Trampa kuboku 2026-cı il dünya çempionatının qalibinə şəxsən təqdim etmək və qeydetmə zamanı komandanın yanında qalıb-qalmamaq barədə qərar vermək icazəsi veriləcək. Oxşar mükafatlandırma mərasimi ötən yay Klublararası Dünya Kubokunda Tramp kuboku “Çelsi”yə təqdim edərkən baş tutmuşdu.
Lakin protokola əsasən, kubok adətən kürsüdə qalır: kapitan onu götürür və komandaya aparır. Lakin FİFA mükafatlandırma mərasiminin Trampın iştirakı ilə keçirilməsinə etiraz etmir.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Hazırkı dünya çempionu Argentinadır.