15 İyun 2026
AZ

İsveç millisi DÇ-2026-da seçmə mərhələdən çox xal toplayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyun 2026 19:22
78
İsveç millisi DÇ-2026-da seçmə mərhələdən çox xal toplayıb

İsveç milli komandasının 2026-cı il dünya çempionatında Tunislə ilk tur matçından sonra seçmə mərhələdəkindən daha çox xal toplayıb.

İdman.Biz bildirir ki, isveçlilərin hazırda üç xalı var, seçmə mərhələdə isə iki xalları var idi (altı oyunda iki heç-heçə, dörd məğlubiyyət).

İsveç və Tunisin yer aldığı F qrupunda Yaponiya və Niderland milli komandaları da var.

2026-cı il dünya çempionatı ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilir. Turnir 11 iyunda başlayıb və 19 iyulda başa çatacaq. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: İspaniya Kabo-Verdeni sınağa çəkir
20:01
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Kabo-Verdeni sınağa çəkir - YENİLƏNİR

Dünya çempionatının növbəti oyun günündə G və H qruplarında dörd qarşılaşma keçiriləcək
Nagelsmann oyunçularına ailələri ilə iki gün istirahət etməyə icazə verib
18:51
DÇ-2026

Nagelsmann oyunçularına ailələri ilə iki gün istirahət etməyə icazə verib

Növbəti oyuna hazırlıq 17 iyun çərşənbə günü başlayacaq
Tunis millisinin qərarı dünya çempionatları tarixində artıq əvvəllər də təkrarlanıb - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:35
DÇ-2026

Tunis millisinin qərarı dünya çempionatları tarixində artıq əvvəllər də təkrarlanıb - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Lamuşi hadisəsi mundiallarda nadir rast gəlinən ənənənin davamı oldu
DÇ-2026: İspaniya mübarizəyə başlayır, İran ABŞ-də ilk oyununa çıxacaq – İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:23
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya mübarizəyə başlayır, İran ABŞ-də ilk oyununa çıxacaq – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Mundialın beşinci oyun günündə G və H qruplarında mübarizə start götürəcək
DÇ-2026-da ilk istefa: Tunis baş məşqçisini qovdu
16:40
DÇ-2026

DÇ-2026-da ilk istefa: Tunis baş məşqçisini qovdu

İsveçə ağır məğlubiyyət Lamuşinin sonu oldu
DÇ-2026-da yapon azarkeşlərdən nümunəvi addım - VİDEO
14:49
DÇ-2026

DÇ-2026-da yapon azarkeşlərdən nümunəvi addım - VİDEO

Tribunaları təmizləyərək diqqət mərkəzinə düşdülər

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar