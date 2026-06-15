İsveç millisi DÇ-2026-da seçmə mərhələdən çox xal toplayıb

İsveç milli komandasının 2026-cı il dünya çempionatında Tunislə ilk tur matçından sonra seçmə mərhələdəkindən daha çox xal toplayıb.
İdman.Biz bildirir ki, isveçlilərin hazırda üç xalı var, seçmə mərhələdə isə iki xalları var idi (altı oyunda iki heç-heçə, dörd məğlubiyyət).
İsveç və Tunisin yer aldığı F qrupunda Yaponiya və Niderland milli komandaları da var.
2026-cı il dünya çempionatı ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilir. Turnir 11 iyunda başlayıb və 19 iyulda başa çatacaq. Argentina hazırkı dünya çempionudur.