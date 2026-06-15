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Nagelsmann oyunçularına ailələri ilə iki gün istirahət etməyə icazə verib

DÇ-2026
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15 İyun 2026 18:51
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Nagelsmann oyunçularına ailələri ilə iki gün istirahət etməyə icazə verib

Almaniyanın baş məşqçisi Yulian Nagelsmann dünya çempionatının qrup mərhələsinin birinci turunda Kürasao üzərində qələbədən sonra oyunçularına istirahət günü verib.

İdman.Biz bildirir ki, oyunçular bazar ertəsi və çərşənbə axşamı günlərini Uinston-Salemdəki təlim-məşq bazasına getməyə icazə verilən həyat yoldaşları və sevgililəri ilə keçirəcəklər.

Kürasao ilə oyun 14 iyunda Şarlottda baş tutub və 7:1 hesabı ilə Almaniyanın xeyrinə başa çatıb. Məşqçinin komandaya iki günlük istirahət vermək qərarı iş yükünü azaltmaq və oyunçuların emosional cəhətdən sağalmasına imkan vermək məqsədi daşıyır. Növbəti oyuna hazırlıq 17 iyun çərşənbə günü başlayacaq.

Qrup mərhələsinin ikinci turunda Almaniya Kot-d'İvuarla qarşılaşacaq. Oyun 20 iyunda keçiriləcək. Almanlar Ekvador və Kürasaonun da yer aldığı E qrupunda yer alır. Birinci turdan sonra Almaniya qrupa üç xalla liderlik edir.

İdman.Biz
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