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Türkiyə millisinin DÇ-2026-da davam etməsi üçün bir yolu qalıb

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 17:09
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Türkiyə millisinin DÇ-2026-da davam etməsi üçün bir yolu qalıb

Türkiyə milli komandası DÇ-2026-nın ilk turunda Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olsa da, qrupdan çıxmaq imkanını itirməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Dünya Çempionatında ilk dəfə tətbiq olunan 48 komandalı format ay-ulduzluların hətta üç xalla da 1/16 final mərhələsinə yüksəlməsinə imkan yarada bilər.

Turnirdə 48 komanda 12 qrupda mübarizə aparır. Qruplarda ilk iki yeri tutan 24 yığma birbaşa növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Bundan əlavə, qrupları üçüncü pillədə başa vuran 12 komandadan ən yaxşı nəticəyə malik səkkiz yığma da mübarizəni davam etdirəcək.

Bu səbəbdən Türkiyənin Avstraliya qarşısındakı məğlubiyyəti komandanın şanslarını tamamilə aradan qaldırmayıb. Türkiyə qalan Paraqvay və ABŞ matçlarından birində qalib gəlsə, qrup üçüncüsü kimi 1/16 finala yüksəlmək imkanını qoruya bilər.

Lakin Avstraliyaya 0:2 hesablı məğlubiyyət nəticəsində Türkiyə turnirə mənfi iki top fərqi ilə başlayıb. Ən yaxşı üçüncü yerlərin sıralamasında xallar bərabər olarsa, top fərqi həlledici rol oynayacaq.

Bu baxımdan ilk turda ABŞ-yə 1:4 hesabı ilə uduzan Paraqvayla qarşılaşma Türkiyə üçün final xarakteri daşıyacaq. Ay-ulduzlular həm ilk xallarını qazanmağa, həm də top fərqini yaxşılaşdırmağa çalışacaqlar.

D qrupunda ABŞ ilk turdan sonra liderdir. Avstraliya Türkiyə üzərində qələbə ilə mühüm üstünlük əldə edib. Türkiyənin turnirdəki taleyi isə Paraqvay və ABŞ-la keçiriləcək matçların nəticələrindən asılı olacaq.

İdman.Biz
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