Portuqaliyadan Dioqo Jotaya duyğusal jest - FOTO

Portuqaliya milli komandası 2026-cı il Dünya Çempionatında Dioqo Jotanın xatirəsini yaşadacaq.
İdman.Biz “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, yığmanın futbolçuları mundial matçları zamanı mərhum komanda yoldaşlarının adı yazılan xüsusi bilərzik taxacaqlar.
Bilərziklərin üzərində Portuqaliya millisinin hazırkı heyətində yer alan futbolçularla yanaşı, Dioqo Jotanın da adı qeyd olunub.
Xüsusi xatirə hədiyyəsini futbolçulara Portuqaliyanın baş naziri Luis Monteneqro təqdim edib. Komanda üzvləri bu təşəbbüsü böyük rəğbətlə qarşılayaraq bilərzikləri Dünya Çempionatı oyunlarında taxmağa qərar veriblər.
Portuqaliya millisinin yarımmüdafiəçisi Vitinya bildirib ki, bilərziklər oyun zamanı istifadə üçün nəzərdə tutulan qaydalara uyğundur.
Qeyd edək ki, Portuqaliya DÇ-2026-da K qrupunda Konqo Demokratik Respublikası, Özbəkistan və Kolumbiya ilə mübarizə aparacaq.