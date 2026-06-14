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DÇ-2026: Avstraliya millisi ikinci topu Türkiyənin qapısından keçirdi - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 09:39
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DÇ-2026: Avstraliya millisi ikinci topu Türkiyənin qapısından keçirdi - YENİLƏNİR + VİDEO

Konnor Metkalfe 75-ci dəqiqədə Avstraliya millisinin ikinci qolunu vurdu.

09:05

Avstraliya millisi 2026-cı il dünya çempionatında Türkiyəyə qarşı keçirdiyi oyunda hesabı açıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, D qrupunun birinci turuna təsadüf edən qarşılaşma Kanadanın Vankuver şəhərindəki “Bi-Si Pleys” stadionunda keçirilir.

Matçda ilk qolun müəllifi Avstraliya millisinin yarımmüdafiəçisi Nestori İrankunda olub. O, 27-ci dəqiqədə Pol Okon-Enqstlerin ötürməsindən sonra dəqiq zərbə ilə hücumu tamamlayaraq komandasını hesabda önə çıxarıb - 1:0.

Buraxılan qoldan sonra fəallaşan Türkiyə millisi təşəbbüsü ələ keçirməyi bacarıb. Türkiyə yığması rəqib qapısı qarşısında bir neçə təhlükəli vəziyyət yaradıb və hesabı bərabərləşdirməyə yaxın olub. Lakin zərbələrdən birindən sonra top dirəyə dəyib.

Qeyd edək ki, D qrupunun digər oyununda ABŞ millisi Paraqvayı 4:1 hesabı ilə məğlub edərək turnir cədvəlinə başçılıq edir.

Avstraliya növbəti oyununu 19 iyunda ABŞ-a, 26 iyunda isə Paraqvaya qarşı keçirəcək. Türkiyə millisi 20 iyunda Paraqvayla üz-üzə gələcək, qrup mərhələsini isə 26 iyunda ABŞ-a qarşı oyunla başa vuracaq.

İdman.Biz
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