DÇ-2026: Braziliya - Mərakeş matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

Futbol üzrə dünya çempionatında C qrupunda Braziliya və Mərakeş yığmalarının oyununda ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunun ilk hissəsi 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
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Braziliya-Mərakeş matçında ilk hissə başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci yarıdan sonra hesab 1:1-dir.
Hesabı 21-ci dəqiqədə mərakeşli İsmail Saybari açıb. 32-ci dəqiqədə Vinisius Junior hesabı bərabərləşdirib.
Komandalar ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda oynayırlar.
C qrupunda Braziliya və Mərakeşdən başqa Haiti və Şotlandiya da var.