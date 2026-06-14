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DÇ-2026: Braziliya - Mərakeş matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 03:10
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DÇ-2026: Braziliya - Mərakeş matçında ikinci hissədir

Futbol üzrə dünya çempionatında C qrupunda Braziliya və Mərakeş yığmalarının oyununda ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunun ilk hissəsi 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

02:55

Braziliya-Mərakeş matçında ilk hissə başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci yarıdan sonra hesab 1:1-dir.

Hesabı 21-ci dəqiqədə mərakeşli İsmail Saybari açıb. 32-ci dəqiqədə Vinisius Junior hesabı bərabərləşdirib.

Komandalar ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda oynayırlar.

C qrupunda Braziliya və Mərakeşdən başqa Haiti və Şotlandiya da var.

İdman.Biz
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