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Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 16:33
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Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”

Portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo DÇ-2026-nın təşkili ilə bağlı FIFA-nı sərt tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis Somali hakimi Ömər Əbdülqədir Artanın ABŞ-yə buraxılmamasından və turnir ətrafında yaranan problemlərdən danışıb.

“Əsas məsələ UEFA-nın somalili hakimi PSJ ilə “Aston Villa” arasında keçiriləcək Avropa Super Kuboku matçına təyin etməsi deyil. Bütün bu hadisələrə və yaranan qalmaqallara görə əsas məsuliyyəti FIFA daşıyır”, - deyə Mourinyo bildirib.

Portuqaliyalı mütəxəssis böyük futbol turnirinin keçirildiyi ölkənin seçiminə də etiraz edib:

“Niyə belə dəyərli və nüfuzlu turniri ənənəvi olaraq futbol ehtirası ilə tanınmayan ölkəyə aparmalıyıq? Daha sonra isə insanların ölkəyə buraxılmaması, vizaların verilməməsi və bu qədər problemlə üzləşirik. Bu turnir Dünya Çempionatları tarixinin ən qarışıq və darıxdırıcı yarışlarından birinə çevrilir”.

Qeyd edək ki, DÇ-2026-da hakimlik etməli olan Ömər Əbdülqədir Artanın ABŞ-yə girişinə icazə verilməyib. Bundan sonra UEFA somalili hakimi PSJ ilə “Aston Villa” arasında keçiriləcək Avropa Super Kuboku matçına təyin edib.

İdman.Biz
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