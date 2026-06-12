12 İyun 2026
AZ

Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 15:14
189
Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadla xəbər verir ki, 54 yaşlı mütəxəssis İspaniya millisinin mundialın qalibi ola biləcəyinə inandığını söyləyib.

O, DÇ-2026-da ispanlarla yanaşı, Türkiyə millisinə də azarkeşlik edəcəyini bildirib:

“Hər iki komandadan yaxşı nəticələr gözləyirəm”.

Türkiyə millisi D qrupunda ABŞ, Paraqvay və Avstraliya ilə qarşılaşacaq. İspaniya yığması isə H qrupunda Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvayla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, iyunun 11-də start götürən dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşad Sadıqov: “Braziliya millisi çempionluğa əsas namizəddir”
16:45
DÇ-2026

Rəşad Sadıqov: “Braziliya millisi çempionluğa əsas namizəddir”

“Zirə”nin baş məşqçisi Braziliya, Argentina, Türkiyə və Özbəkistandan danışıb
Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”
16:33
DÇ-2026

Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”

Portuqaliyalı mütəxəssis mundialın təşkili və viza problemlərindən narazılığını bildirib
Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib
16:17
Futbol

Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib

Braziliya əfsanəsi mundialın açılışı üçün yenidən Meksikaya qayıdıb
Ayaqyalın ritualdan qələbə qoluna: Hyon Gyunun maraqlı sirri
15:26
DÇ-2026

Ayaqyalın ritualdan qələbə qoluna: Hyon Gyunun maraqlı sirri - VİDEO

Cənubi Koreyalı hücumçu oyunlardan əvvəl meydançanın enerjisini hiss etmək üçün qazonda ayaqyalın gəzir
Poçettino FIFA-nın yeniliyini tənqid etdi: “Hava yaxşıdırsa, buna ehtiyac yoxdur”
15:02
DÇ-2026

Poçettino FIFA-nın yeniliyini tənqid etdi: “Hava yaxşıdırsa, buna ehtiyac yoxdur”

ABŞ millisinin baş məşqçisi DÇ-2026-da bütün matçlara tətbiq olunan məcburi su fasilələrinə qarşı çıxıb
Ev sahiblərinin günü: Kanada və ABŞ DÇ-2026-da mübarizəyə başlayır - İDMAN. BİZ-in İCMALI
14:35
DÇ-2026

Ev sahiblərinin günü: Kanada və ABŞ DÇ-2026-da mübarizəyə başlayır - İDMAN. BİZ-in İCMALI

Meksikadakı startdan sonra mundialın daha iki ev sahibi meydana çıxacaq, Toronto və Los-Anceles öz açılış mərasimlərinə ev sahibliyi edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb