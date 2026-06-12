Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib

Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Ronaldinyo DÇ-2026-nın başlaması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, vaxtilə PSJ, “Barselona” və “Milan”ın formasını geyinmiş əfsanəvi yarımmüdafiəçi mundialın açılışının keçirildiyi Meksikaya səfər edib.
Qeyd edək ki, Ronaldinyo 2002-ci ildə Braziliya millisinin heyətində dünya çempionu olub. O, karyerası ərzində Meksikanın "Keretaro" klubunda da çıxış edib.
Braziliyalı veteran sosial şəbəkədə paylaşım edərək hisslərini belə ifadə edib:
“Başqa bir dünya çempionatının açılışı üçün yenidən Meksikaya qayıtmaq böyük sevincdir! Bütün dostları və idman əfsanələrini görməkdən çox xoşbəxtəm. Burada inanılmaz enerji var, bu, azarkeşlər üçün əsl bayramdır! Hamı bilir ki, mən bu ölkəni nə qədər sevirəm və bura gəlməkdən həmişə məmnun oluram. Başlayaq, qoy bu mundial həqiqətən möhtəşəm olsun”.