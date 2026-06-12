12 İyun 2026
AZ

Toral Bayramovun transferini tənqid edənlərə agentindən cavab

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 16:24
87
Toral Bayramovun transferini tənqid edənlərə agentindən cavab

“Azərbaycan millisinin futbolçusu Toral Bayramovun pula görə klubunu dəyişdiyini düşünənlər var”.

Bu barədə 25 yaşlı cinah oyunçusunun agenti Tural Əsgərov bildirib.

O, Azərbaycan millisinin üzvünün “Qarabağ”dan “Bursaspor”a keçidi ilə bağlı danışıb.

“Toral Bayramov bu transferə görə tənqid olunur. Hamının öz fikir var və buna hörmətlə yanaşırıq. Önəmli olan odur ki, bizim bildiyimiz bir çox məqamlar bu transferə kənardan baxanlardan daha çoxdur. Ümid edirəm ki, nə demək istədiyimi başa düşürsünüz. Bəziləri deyir ki, pula görə klubunu dəyişdi. Hərənin bir fikri var və bütün bunlar ehtimallar üzərində qurulub. Bəzi şeylər var ki, onları demək olmur. Bunları açıqlamaq fikrimiz də yoxdur. Ola bilər ki, nə vaxtsa açıqlansın”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

T.Əsgərov keçidin çox gündəmdə qalmadığını sözlərinə əlavə edib:

“Qarabağ”a rəsmi təklif olandan sonra iki həftəyə yaxın danışıqlar getdi və yekunda razılıq əldə olundu. Ümumiyyətlə, transferə qiymət vermək üçün tam məlumata sahib olmaq lazımdır. Fikir irəli sürənlərin çoxu bu bilgilərə sahib deyillər. Bizə ancaq bunlara hörmətlə yanaşmaq qalır. Başqa maraqlananlar olub? Artıq qərar verilib, transfer baş tutub. Sadəcə, Toral Bayramovun “Bursaspor”da uğurlu olacağına ümid etmək qalır. Kluba tez uyğunlaşmaq ehtimalı barədə danışmaq çətindir. II Liqadan I Liqaya yüksəliblər. Yeni heyət formalaşdırırlar. Ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Bunların hamısı komandaya təsir edəcək”.

Xatırladaq ki, Toral Bayramov “Bursaspor”la üç illik müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşad Sadıqov: “Braziliya millisi çempionluğa əsas namizəddir”
16:45
DÇ-2026

Rəşad Sadıqov: “Braziliya millisi çempionluğa əsas namizəddir”

“Zirə”nin baş məşqçisi Braziliya, Argentina, Türkiyə və Özbəkistandan danışıb
Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”
16:33
DÇ-2026

Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”

Portuqaliyalı mütəxəssis mundialın təşkili və viza problemlərindən narazılığını bildirib
Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib
16:17
Futbol

Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib

Braziliya əfsanəsi mundialın açılışı üçün yenidən Meksikaya qayıdıb
Ayaqyalın ritualdan qələbə qoluna: Hyon Gyunun maraqlı sirri
15:26
DÇ-2026

Ayaqyalın ritualdan qələbə qoluna: Hyon Gyunun maraqlı sirri - VİDEO

Cənubi Koreyalı hücumçu oyunlardan əvvəl meydançanın enerjisini hiss etmək üçün qazonda ayaqyalın gəzir
Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb
15:14
DÇ-2026

Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

“Qarabağ”ın baş məşqçisi İspaniyanın heyət və oyun baxımından üstün olduğunu düşünür
Poçettino FIFA-nın yeniliyini tənqid etdi: “Hava yaxşıdırsa, buna ehtiyac yoxdur”
15:02
DÇ-2026

Poçettino FIFA-nın yeniliyini tənqid etdi: “Hava yaxşıdırsa, buna ehtiyac yoxdur”

ABŞ millisinin baş məşqçisi DÇ-2026-da bütün matçlara tətbiq olunan məcburi su fasilələrinə qarşı çıxıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb